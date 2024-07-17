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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 44 Tutuklama

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Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Operasyonlarda, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 569 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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