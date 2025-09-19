Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 37 Tutuklama
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheliden 37'si tutuklandı. Operasyonda 74 bin 763 uyuşturucu etkili hap, 470 gram kokain ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik kent merkezinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Bu adreslerde 74 bin 763 uyuşturucu etkili hap, 31 uyuşturucu hap, 470 gram kokain, 36 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 43 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.