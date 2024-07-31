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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Tutuklama

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla ilgili olarak 22 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 21-27 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çok sayıda adres ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 uyuşturucu etkili hap, 3 kilo 676 gram sentetik uyuşturucu, 66 kök kenevir bitkisi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, suç unsurlarıyla ilgili 25 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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