Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi ve merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 22,29 gram esrar, 0,92 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu etkili 3 hap ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.T. ve Y.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.