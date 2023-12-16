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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ham maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal ve Yeşilyuva mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 300,2 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden B.C.E. ve E.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Haberler

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