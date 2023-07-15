Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Kışla Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 65,24 gram metamfetamin, 4,20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve buna ait bir mermi ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyla ilgili C.B.Y. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.