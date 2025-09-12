Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da ormanlık alanda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 204 kök skunk bitkisi, ruhsatsız av tüfekleri ve birçok uyuşturucu yetiştirme malzemesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ger Dağı'ndaki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bin 900 rakımdaki söz konusu yeri dron aracılığıyla tespit eden ekipler, operasyonda 2 bin 204 kök skunk bitkisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu bitki yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Baskında gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
