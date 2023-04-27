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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belemedik Mahallesi'nde şüphe üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 5 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 110 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan E.G. ve V.C. jandarmadaki ifadelerinin serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

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