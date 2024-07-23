Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 155,56 gram sentetik uyuşturucu, 885 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.U. ve A.A. tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 155,56 gram sentetik uyuşturucu, 885 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler S.U. ile A.A'yı gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.