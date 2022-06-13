Adana'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 21 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi. Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 20 adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan merkez Seyhan ilçesindeki bir evin çatısında saksılara, bir çiftlik evinin de bahçesinde toprağa ekili Hint kenevirleri bulundu. Operasyon kapsamında 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, şüphelilerden 16'sı yakalandı. Polis, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA / Yusuf Koyun - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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