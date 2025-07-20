Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 153 Tutuklama

ADANA merkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan- Adana 2' operasyonunda, polisin geldiğini görünce çatıdan atlayıp, bacağı kırılan şüpheli Cuma Y. de tedavisinin ardından tutuklandı. Böylece operasyondaki tutuklu sayısı 153'e yükselmiş oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere 16 Temmuz şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA ÇATIDAN ATLADI

Operasyon kapsamında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki adresine baskın yapılan şüphelilerden Cuma Y., polisin geldiğini görünce 2 katlı evin çatısına çıkarak, kaçmak istedi. Ekipler çatıya çıkınca şüpheli kaçamayacağını anlayıp, atladı. Toprak zemine düşerek bacağı kırılan Cuma Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan Cuma Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLU SAYISI 153'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 153'e çıkarken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,