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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

21 Aralık 2023 10:06 Güncelleme: 10:08 Abone Ol

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu hap, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.