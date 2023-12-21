Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu hap, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde 678 uyuşturucu hap, 7,74 gram esrar ve 0,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheliler M.G, D.T. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.T. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.