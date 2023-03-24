Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 kişiden A.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda, 452 gram esrar ile saksıya dikilmiş halde 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.