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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 kişiden A.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda, 452 gram esrar ile saksıya dikilmiş halde 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Pozantı Adana Güncel Haberler

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