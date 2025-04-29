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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç kişi, mahkemece uyuşturucu satışı yapma suçundan tutuklandı. Şüpheliler adliye çıkışında ilginç ifadeler kullandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan Hasan T., B.B. ve D.U., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diyerek bağırdı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Nisan günü gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda Hasan T., B.B. ve D.U., gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan T., B.B. ve D.U., uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı. Adliye çıkışı cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek önce "Çok iyi başardın komserim" dedi, sonra da "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı. Üç tutuklu cezaevine gönderildi.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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