Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Evde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Alper S'nin Mıdık Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 pakette 38,57 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Bunun üzerine şüpheli Alper S, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.