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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiriliyordu

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Adana'nın Çukurova ilçesinde yapılan operasyonda, 2 evde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Operasyonda 100 gram kubar esrar, 50 kök Hint keneviri ve uyuşturucu üretim malzemeleri ele geçirildi.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemleri kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığını belirledi. Bu tespitler üzerine 2 adrese düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sistemi ve çok sayıda uyuşturucu üretim malzemesi ele geçirildi. Dairelerin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görülürken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova Adana

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