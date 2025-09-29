Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bin 980 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 980 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan A.S. ve A.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.S. emniyetteki sorgusunda hapların kendisine ait olmadığını, ucuza bulduğu için toplu aldığını ve bağımlı olduğu için kullandığını öne sürerken, diğer şüpheli A.Y. ise uyuşturucu ile ilgisinin olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.