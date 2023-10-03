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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Evli Çift Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda, 5 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılan 621 hap, 44 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Evli çift gözaltına alındı.