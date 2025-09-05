Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan A.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 700 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu etkili hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.D'ye (37) ait Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 700 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu etkili hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin ikamette arama yapması ve bir kutuya gizlenmiş uyuşturucu hapları bulması polis kamerasınca görüntülendi.

