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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 478 uyuşturucu hap ele geçirildi. 21 yaşındaki F.K., hakkında 11 suç kaydı olduğu belirlenerek tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, F.K'yi (21) gözaltına aldı.

Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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