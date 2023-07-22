Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Adana'da polisin uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da polisin uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ile Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen şüpheliler İsmail A. (28), Murat A. (21) ile S.B.A'nın (16) adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 69 uyuşturucu etkili hap, 1,29 gram metamfetamin, 419,55 gram esrar, 8,32 gram kokain, 2 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA