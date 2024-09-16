Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polisin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda, evinde bonzai ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte silah bulunan Mahsun B. tutuklandı. Şüpheli, uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için aldığını iddia etti.

ADANA'da, polisin 'torbacı'lara yönelik operasyonunda, evinde 89,74 gram bonzai ele geçirilip gözaltına alınan Mahsun B., tutuklandı. Mahsun B., uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için aldığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli Mahsun B.'nin evine baskın yaptı. Evdeki aramada 89,74 gram bonzai, uyuşturucu üretiminde kullanılan 49 gram ham madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Mahsun B., emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için tanımadığı birinden aldığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Sağlık Güncel Adana Hukuk Suç

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi? A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek?
title