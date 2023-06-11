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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bin 193 hap ele geçirildi

Güncel Haberler

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde bin 193 uyuşturucu hap ele geçirilen Muhammed Ali H., tutuklandı.

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde bin 193 uyuşturucu hap ele geçirilen Muhammed Ali H., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Muhammed Ali H.?nin adresine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise bin 193 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ali H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muhammed Ali Güncel Haberler

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