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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 994 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 994 Hap Ele Geçirildi
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Adana'da bir hafif ticari araçta yapılan aramada 994 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da 994 uyuşturucu hap ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir aracı takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 994 uyuşturucu hap bulundu. Bunun üzerine sürücü Ömer A. (27) ve araçtaki Ramazan E. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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