Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinden uyuşturucu çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 9 kişinin üzerinde bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.