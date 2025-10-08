Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da narkotik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Denetimler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinden uyuşturucu çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 9 kişinin üzerinde bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
