Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'da narkotik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Denetimler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, üzerlerinden uyuşturucu çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 9 kişinin üzerinde bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel