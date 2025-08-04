Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 8 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 8 Tutuklama
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Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında çeşitli uyuşturucular ele geçirildi ve 8 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde farklı tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 9 şüphelinin kimliğini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, Mert A., Mahmut K., İnci A., İslam Ç., Ela E., İbrahim A., Mehmet Ö., Durmuş A. ile Dilan T. gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis, 14,83 gram metamfetamin, 543,61 gram bonzai, 87,46 gram bonzai ham maddesi, 28,61 gram esrar, 634 uyuşturucu hap, 24 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, uyuşturucuların satışını yapmadıklarını, kullanmak için aldıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İnci A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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