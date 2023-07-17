Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 840 Gram Esrar ve 45 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda evinde 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri bulunan şüpheli tutuklandı.

ADANA'da evinde 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirilerek gözaltına alınan Osman Mert Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde Osman Mert Ö.'nün uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. İfadesinde, uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için bulundurduğunu öne süren Osman Mert Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.