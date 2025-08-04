Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 28,61 gram esrar, 125 uyuşturucu hap, 509 sentetik ecza, 24 kök Hint keneviri ile 635,9 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, arama yapılan bir evde de uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kurulduğunu tespit etti.

Operasyonda 2'si kadın 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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