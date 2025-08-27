Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.'nin evinde, kilerdeki kuru fasulye kovasının içine gizlenmiş 100 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheliler M.K., U.U., E.D., A.S., M.Ç., U.O. ve S.A.'nın kimliklerini tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde arama yapan ekipler, 200 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 400 uyuşturucu hap, 10 gram amfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi. M.K.'nin evinde, kilerdeki kuru fasulye kovasının içine gizlenmiş 100 gram bonzai olduğu görüldü.

6 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında uyuşturucu maddeleri kullandıklarını, satış yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,