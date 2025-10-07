Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet, Ova, Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerinde tespit ettikleri adreslere operasyonu düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 705 sentetik ecza, 158,75 gram kokain, 1 kilo 211 gram bonzai, 1 kilo 169 gram bonzai hammaddesi, 5 gram esrar ve 213,20 gram bonzai kullanımında kullanılan madde ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler uyuşturucuları satmadıklarını, kullandıklarını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

