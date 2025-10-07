Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet ve Ova mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerindeki 5 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 705 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçiren ekipler, zanlılar H.A, S.K, Y.Ç, A.G, M.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adreslerde arama yapılması ve uyuşturucuların bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.