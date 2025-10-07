Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda, 705 uyuşturucu hap, 158 gram kokain ve 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet ve Ova mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerindeki 5 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 705 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçiren ekipler, zanlılar H.A, S.K, Y.Ç, A.G, M.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adreslerde arama yapılması ve uyuşturucuların bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.