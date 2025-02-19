Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 4'ü Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 4'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Vahşi kaplan, 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü
img

Yeni yatırım aracı o oldu! Fiyatı 200 bin TL'yi buluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.