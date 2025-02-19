Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 4'ü Tutuklandı
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.