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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilde 6 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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