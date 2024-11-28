Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilde 6 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.