Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 53,7 Gram Kokain ve 23 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 53,7 Gram Kokain ve 23 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, şüpheli tutuklanmıştır. Olay, polis kamerası tarafından kaydedilmiştir.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede buzdolabı ve mutfak dolabında 53,7 gram kokain, 23 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi bulan ekipler, S.K'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Evdeki dolaplarda uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.