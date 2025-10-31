Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 103 gram bonzai, 34,75 gram bonzai hammaddesi, 6,55 gram esrar, 99,40 gram kokain, 14,01 gram metamfetamin, reçeteye tabi 51 uyuşturucu içerikli hap, 4 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.