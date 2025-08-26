Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Seyhan ilçesindeki İstiklal, Akkapı ve Şakirpaşa mahalleleri ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 667 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 117 uyuşturucu etkili hap, 50 gram esrar ile 6 hassas terazi ele geçiren ekipler, şüpheliler B.A, E.C, A.B, A.A. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin evlerden birinde arama yapması, uyuşturucu ve hassas terazi bulması polis kamerasınca görüntülendi.