Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Adana'da narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Narkotik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri düzenlendiği operasyonda uyuşturucu satıcıların evlerinde çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu satışı yapan 5 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 kilo 69 gram bonzai, 352 sentetik ecza, 24 gram esrar, 86 extacy, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin A., Yusuf D., Enes Ş., tutuklanırken Songül K. ve Umut Efe F. serbest kaldı.