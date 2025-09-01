Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Adana'da uyuşturucu taşındığı belirlenen hafif ticari araçta yapılan aramada 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana'da 5 kilo 90 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş poşette 5 kilo 90 gram toz esrar bulundu.
Bunun üzerine araçtaki R.Ç. ve U.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik ekiplerinin, otoyolda takip ettikleri aracı durdurup içerisinde uyuşturucu bulması polis kamerasınca görüntülendi.