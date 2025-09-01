Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu taşındığı belirlenen hafif ticari araçta yapılan aramada 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da 5 kilo 90 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş poşette 5 kilo 90 gram toz esrar bulundu.

Bunun üzerine araçtaki R.Ç. ve U.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin, otoyolda takip ettikleri aracı durdurup içerisinde uyuşturucu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Çin'de bir araya geldiler! Görüşmeye Erdoğan'ın uyarısı damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.