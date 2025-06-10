Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kişi Suçüstü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Adana'da narkotik polisi, parklarda ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişiyi suçüstü yakalayarak toplamda 140,65 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

ADANA'da narkotik polisi, parklarda, bahçelerde ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parklarda, metruk binalarda, bahçelerde ve köprü altılarında uyuşturucu madde kullananlara yönelik uygulama yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada toplam 45 kişi madde kullanırken suçüstü yakalandı. Madde kullanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; toplamda 140,65 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ile 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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