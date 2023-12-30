Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 66,44 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramalarda 66,44 gram sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, uyuşturucuların bulunduğu adreslerdeki Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A, Samet D. ve İbrahim E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.