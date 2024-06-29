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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir iş hanında 672 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve K.B, B.C, M.E.S. ve M.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve uyuşturucu maddede kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bir iş hanında yapılan aramada, 672 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, K.B, B.C, M.E.S. ve M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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