Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Ham Madde ve 2 Tabanca Ele Geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatı için kullanılan 4 kilogram ham madde ve ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 4 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı gerekçesiyle Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilogram ham madde, ruhsatsız 1'i otomatik olmak üzere 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.
Jandarma ekipleri, ikametteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.