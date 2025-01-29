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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Ham Madde ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Ham Madde ve 2 Tabanca Ele Geçirildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatı için kullanılan 4 kilogram ham madde ve ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 4 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı gerekçesiyle Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilogram ham madde, ruhsatsız 1'i otomatik olmak üzere 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Jandarma ekipleri, ikametteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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