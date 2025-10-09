Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir eve yapılan operasyonda yanında 4 kilo 267 gram metamfetamin bulunan 3 Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, 'Kahve içiyorduk' dedikleri öğrenildi. Tutuklama kararı çıktı.

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, "Kahve içiyorduk" diyen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan Suriye uyruklu M.H. (49), M.A. (28) ve M.M. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, "Biz muhabbet ediyorduk, kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.