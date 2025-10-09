Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, "Kahve içiyorduk" diyen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan Suriye uyruklu M.H. (49), M.A. (28) ve M.M. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, "Biz muhabbet ediyorduk, kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.