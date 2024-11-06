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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 90 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 90 Hap Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir evde 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirerek şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.

Adana'da 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen evde 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyon düzenlediği ikamette 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine adresteki şüpheli M.Ş, gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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