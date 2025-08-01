Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Adana'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir sırt çantasındaki termosun tabanındaki gizli bölmeden 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

Adana'da sırt çantasındaki termosun tabanına yapılan gizli bölmede 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K'nin (32) merkez Seyhan ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki bir sırt çantasında bulunan termosun tabanına yapılan gizli bölmede 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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