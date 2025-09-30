Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Haberler

Adana'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 10 bin 386 uyuşturucu hap ile 167 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki valizde 10 bin 386 uyuşturucu etkili hap bulan ekipler, şüpheli Ö.Ş'yi (31) gözaltına aldı.

Narkotik ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurdukları H.U. (26) ve R.B'nin (20) üst aramasında 167 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş, H.U. ve R.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ö.Ş'nin evindeki valizde uyuşturucu etkili hapların bulunması polis kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
