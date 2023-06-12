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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 1'i kadın 5 şüphelinin Çukurova ilçesindeki Beyazevler, Yüreğir ilçesindeki Yenidoğan ve Sarıçam ilçesindeki Remzi Oğuz Arık mahallelerinde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 22 uyuşturucu hap, 64 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki şüpheliler Mert K, Hamet Ç, Umut G, Ahmet Ç. ve Cemre K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mert K, Hamet Ç. ve Umut G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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