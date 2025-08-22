Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da narkotik polisi, durdurduğu takside bulunan 3 yolcunun taşıdığı poşette 2 bin 796 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Sorgularında birbirlerini suçlayan 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, durdurduğu taksideki yolcular A.K. (24), N.Ö. (25) ve Ş.T.'nin (21) taşıdığı poşette reçeteye tabi 2 bin 796 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Sorgularında birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki sokakta seyir halindeki şüpheli taksiyi, durdurdu. İsmi açıklanmayan şoför ile müşterileri A.K., N.Ö. ve Ş.T.'nin indirildiği takside arama yapan polis, poşette reçeteye tabi 2 bin 796 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, şoför ise ifadesinde, "El kaldırdıkları için yolcuları caddeden aldım. Uyuşturucudan haberin yoktu" dedi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, uyuşturucu hapların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., N.Ö. ve Ş.T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
