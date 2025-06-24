Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, bir adrese operasyon düzenledi, Y.M.G, F.A. ve Y.M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 755 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.